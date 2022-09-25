南投縣議員參選人李廣演，25日成立競選總部。（廖志晃攝）

南投縣議員參選人李廣演，期許清流變主流。（廖志晃攝）

南投縣議員參選人李廣演，25日在竹山鎮成立競選總部，竹山鎮長陳東睦期許他進入縣議會，匡督縣政為民喉舌，為鄉親爭取建設；李廣演表示，希望他的參選，讓清流變主流。

南投縣議員第四選區（竹山鎮、鹿谷鄉，應選5席），該選區總共有7人登記參選，包括議長何勝豐等5位現任議員都要爭取蟬聯；新人則有無黨籍李廣演，及民進黨陳玉鈴出馬挑戰。

李廣演曾任竹山鎮公所祕書，了解民眾求，對地方事務嫻熟；陳東睦為他披掛彩帶、授戰旗，肯定他在公所任職時，提供很多年輕人的創意思維，讓竹山更精采，並期許他在最後階段全力衝刺，順利進入議會。

紫南宮社寮文教基金會董事長林吉郎博士，為他送上好彩頭；前校長陳清水致贈代表「 凍蒜」的青蒜，青年代表盧樺萮、吳圮台則送上包子和粽子，祝福「包中」。

李廣演表示，他參選議員從青年參政，勇於改變，到讓清流變主流，就是他從政一心為民的初衷，無論對農民、新住民、青年和長輩，他都提出具體政見，並且會努力落實。

李廣演提出的具體政見，包括爭取建設殯葬禮廳，讓家屬免於奔波；推廣無人機施肥、噴藥，並且補助費用；爭取補助經費，將採茶車改裝為合法車輛；爭取在竹山、鹿谷興建國民運動中心；增設電動車、電動機車充電站，讓民眾便利，生態永續；要求囤房稅採累進課稅，降低房價，讓年輕人減輕購屋壓力；設立電商平台，銷售茶葉、竹藝、農特產品；社區據點增設冷氣，讓長輩身心舒適；成立勞工權益保障平台，協助諮詢、申訴，爭取訴訟補助；表揚優秀新住民，改變一般人對新住民的誤解。