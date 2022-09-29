市議員吳敏濟於今天上午邀集社會局副局長陳坤皇等人，一起到場現勘水美社區活動中心耐震補強，和增設無障礙電梯暨屋頂等防水工程。(市議員吳敏濟服務處提供)

市議員吳敏濟於今天上午邀集社會局副局長陳坤皇等人，一起到場現勘水美社區活動中心耐震補強，和增設無障礙電梯暨屋頂等防水工程。(市議員吳敏濟服務處提供)

「家有一老、如有一寶！」外埔區水美里老年人口眾多，水美社區活動中心老舊漏水且無電梯設備，長者參加活動備感艱辛。市議員吳敏濟29日指出，經他在議會爭取多年，今年社會局獲衛福部補助，加上市府自編經費，於日前發包動工，將於重陽節前完工，藉此嘉惠長輩參與活動安養天年。

市議員吳敏濟於今天上午邀集社會局副局長陳坤皇等人，一起到場現勘水美社區活動中心耐震補強，和增設無障礙電梯暨屋頂等防水工程。

吳敏濟說，水美是外埔區第三大里近4000人，65歲以上就有600人占比15％，幾年前長輩向他陳情要到2樓參加活動，爬樓梯常步履維艱，相當辛苦費力；他在議會提案並邀社會局等單位現勘，發現活動中心老舊耐震係數太低，屋頂梯間裂損，無法有效承受側力，樓板與牆面多處裂縫、滲水及脫漆等。

陳坤皇指出，地方爭取整建水美社區活動中心，讓長者能有一個安全活動的空間，市府積極努力籌措經費，終在今年獲得衛福部補助款，加上市府自編部分經費，總經費約908萬元，委由外埔區公所發包動工。

外埔區公所主秘白植杰表示，水美社區活動中心整建工程，今年4月動工，工程內容包含耐震補強、屋頂防水，以及無障礙電梯與廁所等設施，預計農曆重陽節前完工。水美里長陳俊樑說，水美社區活動中心增設無障礙電梯，對老人家或行動不便者是一大便利，很多長輩都趕著要來親身體驗。

吳敏濟強調，水美活動中心興建迄今已近40年，多處破損、屋頂滲水，也無耐震設計，對活動長輩及社區居民都相當危險，長者上2樓無電梯更是不便，今年終於爭取到經費整建動工；市府趕在重陽節前完工，對水美里長輩與鄉親是最好的禮物。