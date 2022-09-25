台中市大安區農會25日舉行米食推廣暨歡慶母親節活動。（大安農會提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大安區農會25日舉行米食推廣暨歡慶母親節活動。（大安農會提供／陳淑娥台中傳真）

受疫情影響，各單位許多活動都延後辦理。台中市大安區農會25日於大安國中舉行米食推廣暨歡慶母親節活動，除了推廣在地農特產品米食、青葱、生鮮肉品等產銷履歷食材外，也藉由活動體驗偉大媽媽的辛勞，同時也感謝默默付出的家政媽媽們。

大安農會近年以地方農特產品，研發多項安農香腸，貢丸、鹹豬肉、產銷履歷五寶安農產品，近期更研發加熱即食品及百周年紀念酒品等商品，因品質優異而在國內得獎連連，為大安農產加工品，打出響亮名聲，也因擁有優質地理環境，希望落實「吃在地，食當季」理念，啟發中西料理合併DIY活動。

大安農會總幹事蔡建宗表示，藉由米漢堡DIY活動推廣在地農特產品米食、青葱、生鮮肉品等TAP食材，倡導「吃在地･食當季」精神，來推展大甲區、大安區及外埔區農特產品，凝聚鄉親向心力，提升民眾對甲安埔鄉土認同感。

蔡建宗提到，安農核心價值為「安心呷‧農為您，共好和公益」，農民好、農業好、農會才會跟著好，大家一起攜手做公益。除了感謝默默付出的家政媽媽們，也強調未來會繼續實際行動，用真情、用真愛、用真心為社會盡一份責任，持續各項公益活動，將溫暖帶給每一個人，將愛傳下去。

大安農會表示，藉由產地到餐桌的食農教育，體驗了解在地優質農特產品、推廣正確飲食觀念及教育消費者地產地銷重要性，也鼓勵農村婦女社會參與，透過活動舞蹈表演，培養興趣同時亦培養自我認同，促進農村婦女社會參與率、增進性別意識交流及婦女決策意識培力。

今日活動包括台中市市政顧問莊龍壽、市議員李榮鴻、市議員施志昌、大安國中校長蔡仁政、婦女會前理事長林素真、大甲區農會主任葉子民、大甲青荷會主委余里花等人共襄盛舉。