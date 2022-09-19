桃園市八德國民運動中心5樓羽球場因為3級地震導致天花板塌落，民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，真的是不堪一震，質疑這樣工程品質如何通過驗收，是不是有瑕疵或者監工不周問題，批這是市府責任，呼籲市府24小時公開相關事證。

台東縣池上鄉18日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，桃園市測得3級，八德國民運動中心5樓羽球館天花板塌落，造成1名在內打羽球的民眾背部受輕傷。

賴香伶表示，八德國民運動中心五樓羽球場相關燈具裝修工程才完工不到24小時，竟然3級地震就造成這麼大的災害，真的是不堪一震。她說，這樣的工程品質到底市府是如何驗收的，程序當中有沒有瑕疵的或有監工不周問題，這都是市府的責任，不能因為桃園市長鄭文燦一句道歉，好像就不須負起相關責任，呼籲市府盡速在24小時內公開相關事證，特別是承包廠商、設計過程有沒有審驗過關，甚至到現在沒驗收就使用，這都是造成昨日傷害原因事故分析要做的地方。

賴香伶又說，運動中心的品質不是只有施工部分，有人提到水壓不足、空調不足，種種這些啟用到現在市民抱怨連連，市府到底如何去做改善？不能都甩鍋給管理單位，如果都有如實反映，市府如何改善，都是市民希望市府趕緊解決的地方。

賴香伶提到，昨天災害的發生讓大家驚覺，市府的運動中心讓大家不夠放心的地方，整體的巡檢，或必須要先停止使用，都要盡快的進行。賴香伶說，昨天到現場去看發現除了5樓羽球館，3樓部分籃球場天花板也有一些鬆脫的跡象，都應該緊急停止使用。可是昨天去的時候還在進行活動，這都顯示市府緊急應變能力不夠，非常的不負責任。