桃園市八德國民運動中心日前因強震使得羽球場天花板崩塌，壓到打球的民眾，驚悚的監視器影像曝光躍上CNN，挨批工程品質不佳、丟臉丟到國外，昨天更被爆料同為北景雲計畫的大湳消防分隊缺失高達上百項。工務局局長賴宇亭回應，大型公共設施開館啟用後，經過使用者壓力測試，陸續都會浮現一些缺失，而天花板崩塌一案預計1周內鑑定結果會出爐。

賴宇亭表示，北景雲計畫整棟建物中約有5、6設施，開幕啟用後營運單位陸續上報使用缺失，這1年多來約有100多件，陸續修繕後約剩下10幾件，這10幾件都有按月列管，廠商如有修繕完畢便會結案。

「一般大型公共設施開館啟用後，多少都會有使用上的缺失！」賴宇亭舉例，像是公路工程柏油剛鋪完、隔天啟用，使用的過程中如發現瑕疵就需要重新刨鋪，使用者的壓力測試會整個工程修繕得更完美，北景雲計畫這1年來約100多件的缺失就是如此。

賴宇亭說，台中歌劇院、高雄衛武營、北藝中心等開館後都有類似狀況，原本設計符合規範，但使用者在使用過程中發現有瑕疵，因此才會有驗收後的保固機制，市府會持續做修繕，保固金會全盤做處理，由於陸陸續續都會發現一些缺失，從發現到改善完成應在1個月至2個月內要處理完成。

談及八德國民運動中心天花板復原方式，賴宇亭坦言，不會採用原本的建造方式，不過因為該場地需要吸音功能，會討論出比較好維護的方式做處理，今天新工處將對鑑定做完整討論，預計1周內鑑定結果會出爐。