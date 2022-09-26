高雄市政府加速推動產業數位轉型，26日宣布攜手全球雲端運算服務大廠亞馬遜網路服務（Amazon Web Services,AWS）、數位發展部數位產業署、經濟部中企處、中華電信、雲高科技及資策會等公私單位，共同在亞灣打造全台首創「AWS Outposts」架構的城市級混合雲，將提供高雄企業免費申請使用至年底，大幅減輕雲端服務開發成本，加速產業數位轉型腳步。

高雄市長陳其邁在啟用儀式上致詞表示，COVID-19疫情顛覆過去所有工作、商業及服務模式，催化5G AIoT及科技進步，未來生活樣貌絕對會跟過去不一樣，掌握新工具、科技及技術，才能邁向成功的未來，高雄市政府、AWS、中華電信、雲高科技絕對會當大家最即時、最信賴的夥伴。

陳其邁強調，未來不論是金融、醫療、智慧製造，都會用到AWS Outposts服務，高雄做為第一個AWS Outposts架構的城市級混合雲示範城市，一定會提供所有在地新創公司最好的支持、最大的幫助，現在投資進駐還享有006688專案補助。

AWS台灣暨香港總經理王定愷強調，雲端運算是公部門與企業數位轉型及新創出海的戰略關鍵，AWS呼應高市府推動5G AIoT及智慧轉型政策，持續擴大在高雄投入資源。

王定愷表示，今年3月產官各方合作，首先成立「高雄AWS雲端聯合創新中心」，26日再合力引進AWS Outposts提供低延遲、高頻寬、高安全的資料處理解決方案，滿足企業從公有雲到混合雲的進階需求，同時將協助新創開發創新應用對接國際市場，促進高雄5G AIoT生態系發展。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信身為高雄5G AIoT國際大聯盟創始成員，致力配合政府政策，佈建5G專網並推動雲端創新應用，持續賦能合作夥伴創新和成長。相信藉由打造城市級混合雲架構的AWS Outposts，將提供南部企業最快捷、最安全的在地需求，未來，中華電信也將持續專注於5G、Machine Learning、AI等前瞻技術，與高市府及伙伴聯手，成為企業數位轉型的最佳夥伴。

高雄經發局長廖泰翔指出，AWS Outposts有別以往租用AWS公有雲概念，提供企業購置伺服器在本地儲存管理，等於資料中心落地，除大幅提升傳輸速度及避免資敏資料出境，亦可透過Outposts串接AWS各種雲端服務、開發工具及解決方案進行產品開發與升級，大幅減輕前端雲端服務開發成本、快速組建產品並降低資安風險，加速在地產業數位轉型。