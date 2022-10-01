陳建仁今晚幫林佳龍、張嘉玲站台。（王揚傑攝）

陳建仁今晚幫林佳龍、張嘉玲站台。（王揚傑攝）

林佳龍、張嘉玲聯合競選總部成立。（王揚傑攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍、新北市議員參選人張嘉玲中和區聯合競選總部今（1日）晚正式成立，前副總統陳建仁、立法委員江永昌、羅致政等人到場力挺。陳建仁表示，從多項政見可以看出，林佳龍是認真疼惜、關心新北市民的好人選，選擇林佳龍，一定讓所有的市政愈來愈好。

林佳龍先向支持者大力推薦張嘉玲，他表示，張嘉玲府、院、黨歷練豐富，從中央到地方，從行政到立法部門都曾擔任重要工作，可以說是國家所栽培出的優秀人才，他有信心，張嘉玲如果進入議會，可以發揮超過議員的能力，中央地方一條心，一定讓市民感到驕傲。

林佳龍提出5項社會福利政策，包括「65歲以上老人假牙補助」、「敬老愛心卡點數更多、功能增加」、「1戶10萬元的青年成家基金」、「增加300班2至3歲公幼專班」、「增加2萬戶社會住宅，其中3000戶在捷運沿線」，他強調，讓新的市長帶來新的氣象，大家一起拚，讓新北大翻新。

陳建仁表示，中央政府很認真在做，如兒童的照顧、長照2.0等，但新北市的老人、小孩卻沒感受到獲得很好的照顧，這是因為中央和地方沒好好共同努力合作，林佳龍若選上新北市長，中央與地方的合作，一定讓所有的市政愈來愈好。

陳建仁說，讓陳時中選上台北市長，林佳龍選上新北市長，大台北結合在一起，大都會區就會發展愈來愈好。