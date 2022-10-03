民進黨新北市長參選人林佳龍聲稱借不到新北市選舉場地。新北市政府副發言人羅婉庭3日指出，林辦8月19日向體育處申請板橋第二運動場，要在11月23至26日舉辦音樂聯歡晚會，體育處8月24日即公文回覆「同意」，認為林佳龍透過媒體放話施壓基層公務員，質疑林想耍特權借場地，「難不成已請辭的交通部長至今還想耍官威？」

羅婉庭說，體育處8月24日即以公文回復同意借用板橋第二運動場，足證明林佳龍說謊，傷害、欺負第一線負責、公平、依規定辦理場地租借的同仁，奉勸林佳龍及其幕僚團隊勿再自找打臉。

羅婉庭說，民間許多申請單位都是早在半年前就已經按規定申請檔期，當時林佳龍志在台北市， 還在發表關於首都台北的12門課 ，直到7月以後才委屈求全放棄第一志願 ，請問臨時抱佛腳申請場地， 就不用按照規則與其他申請單位一起排隊辦理嗎？

羅婉庭表示，這次林佳龍的說謊，嚴重程度跟林智堅的抄襲一樣，請跟第一線同仁道歉，她也列舉出民進黨議員租借之場地，包括板橋第一運動場、新莊體育館、和興街避車彎、435藝文場館、福營國中風雨操場等，市府都按照規定全都核准租借。

羅婉庭強調，若候選人專注於政見、建設新北市，就不需「歪樓」刻意假造被打壓的氛圍，打出如此低級戰術即是自曝其短，更是施壓基層公務人員，盼林佳龍候選人拿出改變的勇氣，不要再走惡質抹黑的選舉套路，回頭是岸，打出有君子風度的民主選戰。