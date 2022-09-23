針對八德國民運動中心天花板塌落，桃園市長參選人鄭寶清今天到桃園地檢署告發桃園市長鄭文燦瀆職、背信、圖利。（賴佑維攝）

桃園市八德國民運動中心日前因地震導致羽球場天花板塌落，桃園市長參選人鄭寶清今天到桃園地檢署告發桃園市長鄭文燦涉瀆職、圖利、背信。鄭寶清也批評，民進黨對手鄭運鵬身為立委，不敢監督。像是鄭文燦的小弟，酸「鄭文燦做太上市長，他做後面的傀儡市長。」

台東縣池上鄉9月18日14時44分發生芮氏規模6.8地震，桃園測得3級，去年9月啟用八德國民運動中心羽球場天花板因此塌落。鄭寶清和多名市議員參選人到地檢署告發鄭文燦涉嫌瀆職、圖利、背信。

鄭寶清說，鄭文燦一開始稱概括承受，但過兩天馬上說瑞助要負責任，這種甩鍋行為，市民都不能接受。他也批評，鄭文燦靠公關、公家資源累積出五星市長，結果羽球場天花板塌落，被全台灣、全世界當成笑話，已經丟臉丟到國外去。

鄭寶清也說，瑞助承包450幾億，這麼多工程要不要一一檢視？會不會帶來更多災害，鄭寶清說，也可以看到其他參選人，這件事情發生的時候不吭一聲。鄭寶清表示，鄭運鵬是立委、監督者，但從來沒講過半句話，天天跟在鄭文燦背後，也不敢說一聲監督的事情，像是鄭文燦的小弟，「鄭文燦做太上市長，他做後面的傀儡市長。」

鄭寶清也批評，國民黨的張善政，從頭到尾文字遊戲、發發牢騷，沒有任何作為。鄭寶清說，希望大家拒絕所有官僚、走狗，讓桃園未來有好生活。鄭寶清表示，地震震央不是在花東，是在桃園；不是桃園，是在鄭文燦的身上。鄭寶清又說，鄭文燦震掉羽球場，震掉蔡英文帶領的民進黨，震掉民眾對於買下來的五星市長非常失望，希望檢調單位，趕快動起來，該查的查，徹底查辦。