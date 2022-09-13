慈濟執行長顏博文日前受訪時，談到2021年採購BNT疫苗的內幕，引起各界議論。遭批擋疫苗的民進黨台北市長候選人陳時中昨（12）日跑行程時，脫口說出「腦袋有問題」、「你看我是瘋子嗎？」等話；對此，國民黨副秘書長李彥秀認為，若陳時中不是瘋子，那就有義務誠實交代清楚，在背後阻擋BNT疫苗的「瘋子」到底是誰！

李彥秀今日在臉書表示，不知道是免治馬桶偷窺廣告讓陳時中自亂陣腳，還是吃到誠實豆沙包，才會在近日出現一連串荒腔走板的演出，甚至可能抖出了民進黨不能說的秘密。

「是誰阻擋BNT疫苗？」李彥秀強調，陳時中說自己不是瘋子，反駁擋疫苗的說法，但如果他不是瘋子，陳時中絕對有義務誠實地交代清楚，「誰是背後的瘋子與影舞者？」

李彥秀說，台灣至今已累計數百萬確診，逾萬個家庭破碎，在3+11沒有會議記錄、疫苗採購封存30年、清冠一號公費對象限縮又翻轉等狀況下，民眾到底會選擇相信總統蔡英文、陳時中還是慈濟，答案已經很清楚了。