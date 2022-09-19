強震重創花東地區，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌昨赴災區勘災，但線上會議過程遭台東縣府人員爆料大家枯等2個小時，蔡英文念完稿就離開，挨批冷血、錯愕。國民黨立委鄭麗文怒轟，蔡總統真的好大的官威，民進黨的日常就是輔選優先，其他都小事，難道因台東不是民進黨執政，所以草草了事就好？

鄭麗文表示，早在地震一發生後就召開緊急會議，相關單位立即出動救援，地方在晚上6點會議結束後，才接到中央指示「蔡總統要到中央的災害應變指揮中心開會」，但卻沒告知確切會議時間，讓應該著重救災的台東、花蓮縣政府整整等了2個小時，才終於等到蔡總統，「蔡EE真的好大的官威」。

鄭麗文指出，地方乾等了兩個小時，讀稿機蔡EE讀完稿就下線，完全沒有關心地方災情，會議內容只有「內政部長徐國勇指示、糾正內政部相關同仁」、「行政院長蘇貞昌發表一些看來無關痛癢的訓示」，輪到總統蔡英文上場只是一台小英讀稿機，照稿念完後，3人就起身離開會議，蔡英文是認真的嗎？

鄭麗文說，蔡EE為什麼要這樣浪費大家的時間？難道蔡EE不知道救災就是要跟時間搶快嗎？每次都只會念稿，不然不要當總統，當總統不是需要妳來唸稿的！還是我國總統主業是選舉，偶爾撥空關心一下？

鄭麗文認為，若只是要訓示、讀稿，為什麼要讓地方政府苦等兩小時聽場面話，明明防災才是優先，號稱中央級會議，沒有任何一點關心、沒有任何一點互動，一點用處都沒有！談話毫無重點可言。

鄭麗文強調，地震發生後明明應該及時救災、掌握確切受影響數字，大家都忙著到第一線支援，中央卻讓地方政府浪費時間聽這些？還是是因為台東不是民進黨執政，所以草草了事就好？

鄭麗文痛批，更別說事後致歉有用嗎？每次不是都是讀稿、道歉、然後一點改進都沒有？現在傷亡人數已經到了1死79傷，身為國家元首怎麼可以冷血到這種地步？一級開設的防災中心不是剪綵場，「作秀真的duck不必」。