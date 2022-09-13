逆轉可望？桃園市長選戰「四腳督」激戰中，近日最新民調公布，國民黨候選人張善政以36％領先，民進黨候選人鄭運鵬則是27％，尚有9個百分點要追趕。媒體人陳揮文12日在《新聞大白話》節目中分析，兩大兩小的選情變數仍多，且桃園市長鄭文燦現今仍有71％的滿意度，若能成功將支持度轉移給鄭運鵬，加上中央尚未使出的選戰策略，最終選舉結果有可能跟眼前民調大異其趣。

陳揮文拿出平板指出，T台的（桃園市長）民調，鄭寶清選前三個月10％，選前兩個月8％，「他之前講說要到20％，這兩個加起來也沒20％。然後我們看這數字，鄭運鵬是27％，張善政是36％，上次張善政也是36％，但鄭運鵬從25％變27％了，還有其他這兩個（賴香伶5％，鄭寶清8％），這是兩大兩小，所以選情還是會有變化。就像(黃)暐瀚講的，鄭運鵬不像大家想像的那樣...(弱)。」

「鄭文燦，71％的滿意度。」陳揮文話鋒一轉，「雖然台北跟桃園距離那麼近，我實在是感覺不出來鄭文燦做了什麼？做了6年，在以前6比0，因為以前桃園是很藍的地方，可以讓鄭文燦翻轉，6比0變成3比3，立委拉平，而且他有71％，而且是在林智堅被換掉之後喔！就是說，你相挺林智堅不要緊啊，我還是覺得你做得不錯啊。到底鄭文燦他的魅力是什麼？他的魔力是什麼？」

陳揮文強調，「然後照暐瀚講的，他如果能把他的票移轉給鄭運鵬的話，欸，下一個桃園市長還是姓鄭，這很溜啊，如果他能夠移情到這邊來，然後蔡總統的資源再灑下去，因為現在都還不是出手的時候，還有75天，2個多月，太早了啦！因為這次有2萬多個候選人，一定又會有人這樣子選的啦！哪有人這個時候就在灑幣？現在是炒米粉的時候，還沒開始啦，到最後灑下去的時候，那個結果會不一樣。」