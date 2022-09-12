爭議重演似跳針？針對去年慈濟採購BNT疫苗，陳時中及蔡政府否認曾阻擋，國民黨台北市議員鍾沛君列舉當時4條新聞內容，諷刺地表示有如去年疫苗空窗期間的「原音重現」，包括陳時中說買疫苗不是買菜等，在在打臉如今的辯解說詞，並直批應追究陳時中指揮官任內的瀆職予以法辦。

鍾沛君12日在臉書發文表示，讀到這兩天的新聞，有一種很強的既視感，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文，還原了慈濟當時採購捐贈BNT時是如何被民進黨政府明著暗著刁難，甚至好不容易買到的疫苗都落地了，卻因為「復必泰」布條，險些不被簽收。然後就聽到陳時中反覆跳針「沒有阻擋」，行政院發長篇聲明說什麼「公私協力」，幾乎就是去年疫苗空窗期間的「原音重現」。

她列舉多條當年代表性的新聞，如「慈濟全球總動員買疫苗」（6月2日）：慈濟基金會表示，證嚴上人非常擔心國內疫情，因此慈濟基金會這幾天很積極接洽國際上合法合格的疫苗。「陳時中：多管道反生干擾」（6月23日）：陳時中指出，有一些案子相對沒有那麼完備，如果有太多管道，反而會妨害原本進行中的採購專案。

還有「證嚴法師：採購疫苗為搶救生命」（6月27日）：慈濟基金會向食藥署遞件申請500萬劑BNT疫苗緊急進口。但是，行政院同樣態度保留，強調慈濟的提案必須先由食藥署審查，評估可行性與性質是否與專案相似；但即便相似，也並非每個申請案都可比照辦理。總統蔡英文則透過臉書說，跟大家保證，政府一樣會積極處理，並說已和證嚴上人視訊通話，請指揮中心依照計畫與慈濟討論協助作業。

更有「陳時中：買疫苗不是買菜」（6月29日）：陳時中也證實，28日慈濟有來拜會指揮中心，但他表示，採購疫苗不是上街買菜，有相關程序和談判，慈濟很急，他了解並感謝慈濟為善不落人後的心，但要先讓民間企業的路先走清楚。

鍾沛君指出，三天後，7月1日，蔡政府終於同意讓慈濟加入，若從6月初，慈濟首度表態要買疫苗算起，約莫就是慈濟顏博文執行長所說的57天。

她引用12日稍早陳時中所說「說我在擋疫苗，我覺得這個腦袋有問題」，又說「有人知道事情還在那裡說五四三，這樣就不太應該」。

鍾沛君強調，陳時中說謊成性，評論他的一言一行早已失去意義，但她痛批，最有問題的就是陳時中在指揮官任內的各種弊端與瀆職，早就應該被移送法辦，竟然在角逐首都市長？