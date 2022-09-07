年底九合一選舉，外傳綠營內部有份民調指最悲觀情況是只能保住南部4縣市，並質疑黨中央輔選以北部為主。民進黨今天否認有這份民調，並強調每一個候選人都是民進黨精心挑選出來的，也同樣看好，並沒有特別重視哪裡的問題。

民進黨今天召開「女力會做事」形象影片公布記者會中，外傳綠營內部有民調指稱，年底九合一選舉，最悲觀的情況是只能保住南部4縣市，媒體詢問是否民進黨在選舉操作上出現什麼問題？

民進黨發言人謝佩芬表示，民進黨沒有聽說有這樣子的民調，這樣子的解讀也是不正確的，我們看到國民黨自己的選情，不管是他們的台北市長候選人蔣萬安被人家說是「躺著選」，還是宜蘭縣長林姿妙傳出弊案等，「我想這才是國民黨主席朱立倫應該頭痛的事情」。

對於外界認為民進黨對於台北市跟桃園市最重視，甚至認為其涉及到黨主席的保衛戰，對此，謝佩芬表示，對於民進黨中央來講，每一個候選人都是我們精心挑選，精心推出來的，所以每個候選人我們都是非常的重視，也是同樣的看好、同樣的期待，並沒有說所謂的特別重視哪裡的問題。

她說，這點從民進黨今天推出「女力會做事連線」的形象影片就可以看得出來，民進黨有非常多優秀的候選人，在蔡英文總統最強女力領導之下，已經有會做事的品牌出現。

因此她強調，不管是哪一個縣市的候選人，中央黨部都會透過空戰，無論是影片或社群的散播，讓我們的候選人被選民所認識，讓大家可以知道我們推出的，不管在哪一個縣市都是最優質、最優秀的候選人。