慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前接受專訪，首談2021年買疫苗的過程，透露遭政界、工商界大老勸阻，對此，陳時中跟行政院立刻反駁表示「絕對沒有阻擋疫苗」。對此，中天《盧秀芳辣晚報》今（12）日由「辮子妹」進行街訪，詢問民眾陳時中及行政院強調「絕無擋疫苗」的看法，沒想到許多年輕人都痛批「這就是睜眼說瞎話」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》今日由「辮子妹」進行街訪，詢問民眾是否相信陳時中講的「絕對沒有阻擋疫苗」，沒想到許多民眾認為「我相信慈濟啊、相信慈濟」、「我的話應該比較傾向相信慈濟，所以可能是真的有阻擋疫苗這件事，才會被踢爆吧」、「這就是睜眼說瞎話，我相信慈濟，當然不相信政府，就他們講的就不是實話啊」、「我相信慈濟」、「我相信慈濟耶，因為政府之前有政治立場要給民眾好的一面，可能也不會講到那些陰暗面」、「時間就證明一切啦，就證明真的有拖到，拖到最後就真的沒辦法了，可能就是想要讓國產疫苗在台灣有立足點」。

但也有少部分民眾認為「應該還是會相信陳時中講的，畢竟政府講的話會比較有力，其實慈濟話中有話啦」、「我相信官方，我的國家、政府做什麼，我就聽什麼，我比較相信官方，因為慈濟我很少在關注」、「陳時中怎麼可能做阻擋疫苗的事情、選舉到了大家都要操作，當初如果擋的話應該要講啊，現在選舉了才出來講，這是不是一種政治操作」。

最後對於台北市長柯文哲痛批「這也是我一直對陳時中很不能原諒的地方」，當時採購疫苗，不要說慈濟，台北市政府也有要申請看看，在疫情最嚴重的時候，為了護航高端疫苗，擋BNT進來，「這是我最痛恨的事情」。許多民眾的反應也表示「不行，當然不行，幹嘛要擋？」、「當然不能原諒他啊，陳時中對台灣的疫情根本就是沒有任何的建樹，他就是每天報數字，那個報數字誰都可以報」、「我覺得沒辦法原諒欸，雖然每個人都會做錯事，但他們那時候阻擋，也害台灣人民無法用自己的權益去打疫苗，只能打高端」。