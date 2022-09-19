距年底九合一大選投票只剩下兩個多月，其中在新北市，外界普遍看好現任市長侯友宜可望連任，但國民黨新北市議員候選人、前智庫副執行長黃心華指出，侯的選情雖相對樂觀，但要大勝有難度，且對藍營有個最大隱憂，即支持者也許會覺得他穩贏而不出門投票，造成投票率下降進而影響議員席次。

黃心華近日接受港媒《中評社》訪問，談到侯友宜是否能跟2018年一樣大勝對手時，他直言，「是有機會但有難度」。黃心華表示，無論美中或兩岸關係，亦或是台灣內部討厭民進黨的氛圍，相較於2018年，這次對藍營來說沒那麼好選，但應該還是有佔一點上風。

而侯友宜要大勝有難度的原因，黃心華分析，其選情雖樂觀，但正因如此，支持者也許就不打算出門投票，這樣一來，除可能讓侯贏得不漂亮，連帶也會衝擊國民黨議員席次。

本此次選舉共計有129人爭搶新北市議會66席議員席次，黃心華說明，若國民黨能贏得過半的34席議員，日後在協助侯友宜市政建設上會更順暢，因此侯不僅自己要贏得漂亮，也必須拉抬議員的選舉，「這是一體的，沒有一邊能夠輕忽」。