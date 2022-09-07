九合一大選將至，北市首長競爭最為激烈，前立委、同時也是市長參選人蔣萬安港湖區後援會榮譽總會長蔡正元6日表示，無黨籍台北市長參選人黃珊珊根本就是「小英女孩」，政治骨子非常綠。對此，黃珊珊今表示，蔡是代表蔣萬安發言？還是他們真的太緊張，覺得自己基本盤不保了？

黃珊珊表示，有兩個狀況，蔡正元是蔣萬安的千歲團成員之一，所以他是代表蔣萬安來發這個言？還是說他們真的太緊張，覺得自己基本盤不保了嗎？「覺得沒有必要回應這樣的言論。」

黃珊珊強調，重點在於，台北市民在8年前就已經超越藍綠，8年了，他們還停留在原來的思維裡面，原來他們年輕的候選人有這麼封建的思想嗎？

而選戰倒數80天，北市「三腳督」民調仍陷膠著，黃珊珊說，台北市民比較重要，所以大家提出政策願景，證明有能力做好市長，可以帶領城市往前走。黃珊珊也再提要對手出來做辯論，讓市民來評價，並認為覺得突破民調的方法就是訴諸市民，而不是每天都在想策略。

黃珊珊也強調，這2年多來她沒有什麼選戰策略，「80天比賽才剛開始」。