疫苗爭議再起，究竟政府是否有意卡民間採購疫苗，儼然成為台北市長選戰攻防焦點，前衛福部長、民進黨參選人陳時中昨罕見動怒稱「我是瘋子嗎？為什麼擋疫苗」。對此，國民黨參選人蔣萬安13日直言，陳時中不是瘋子，但人民也不是傻子，再轟防疫指揮官失職、黑箱，不願公開疫苗採購合約，真是罔顧人命、非常惡劣。
蔣萬安上午結束新創政策發布會後接受媒體聯訪，對於陳時中否認政府擋疫苗，他直言，陳時中不是瘋子，但人民也不是傻子，民眾都看在眼裡，宗教團體慈濟也公開還原採購過程，無論是陳時中本人，或是操控他的幕後黑手，當時阻擋疫苗、護航高端，以及將疫苗採購合約封存30年，不願告訴民眾高端疫苗價格和到貨期程，拒絕接受國會監督，這是身為指揮官的失職、黑箱。
蔣萬安直指，民間團體已經說了「就是有人在阻擋疫苗」，即使陳時中透過不斷否認、行政院出來開記者會，都無法解釋把疫苗採購封存30年這件事，「這有太多不可告人的事情，這真的是罔顧人命，非常惡劣。」
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