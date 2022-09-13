國民黨台北市長參選人蔣萬安上午結束新創政策發布會後接受媒體聯訪。 (陳怡誠攝)

疫苗爭議再起，究竟政府是否有意卡民間採購疫苗，儼然成為台北市長選戰攻防焦點，前衛福部長、民進黨參選人陳時中昨罕見動怒稱「我是瘋子嗎？為什麼擋疫苗」。對此，國民黨參選人蔣萬安13日直言，陳時中不是瘋子，但人民也不是傻子，再轟防疫指揮官失職、黑箱，不願公開疫苗採購合約，真是罔顧人命、非常惡劣。

蔣萬安上午結束新創政策發布會後接受媒體聯訪，對於陳時中否認政府擋疫苗，他直言，陳時中不是瘋子，但人民也不是傻子，民眾都看在眼裡，宗教團體慈濟也公開還原採購過程，無論是陳時中本人，或是操控他的幕後黑手，當時阻擋疫苗、護航高端，以及將疫苗採購合約封存30年，不願告訴民眾高端疫苗價格和到貨期程，拒絕接受國會監督，這是身為指揮官的失職、黑箱。

蔣萬安直指，民間團體已經說了「就是有人在阻擋疫苗」，即使陳時中透過不斷否認、行政院出來開記者會，都無法解釋把疫苗採購封存30年這件事，「這有太多不可告人的事情，這真的是罔顧人命，非常惡劣。」