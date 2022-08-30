傳無黨籍台北市長參選人黃珊珊明早將登記參選，而台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲明已請假，率民眾黨小雞登記參選，將「公母雞連線」共同宣示；對此，民眾黨台北市黨部主委林國成證實，柯文哲已向市府請假，至於是否陪同黃珊珊登記則尚未確定，也不清楚親民黨主席宋楚瑜是否亮相。

黃珊珊於28日正式宣布參選，柯文哲即率北市府局處長出席記者會力挺，鞏固繼承氣勢，而傳出明上午黃珊珊將前往台北市選委會正式登記參選，柯文哲也為此特別向北市府請假，將率民眾黨議員參選人們與黃珊珊合體，營造「公雞率小雞迎母雞」氣勢。

對此，林國成受訪證實，柯文哲確實已向北市府請假，但尚不確定是否陪同黃珊珊登記，且登記並非造勢，僅是宣示作用，不會邀請太多人，也未安排「神秘嘉賓」，因此也不知道宋楚瑜是否會亮相。

林國成指出，民進黨各區都有提名議員參選人，除個人空戰、陸戰也須自力更生，另全體也會配合黃珊珊競選團隊，若有需要則小雞全力配合造勢，但沒必要所有行程都綁在一起。