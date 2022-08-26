今年1月鬧出家暴的YouTuber「台南Josh」，歷經遭妻家暴事件後，目前已簽字離婚恢復單身。昨日他在IG合體前味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」創團成員梔梔，2人一起拍攝韓劇「非常律師禹英禑」舞蹈影片，俏皮模樣讓網友甜喊「新國師娘嗎?」，台南Josh也在臉書上回應了。

台南Josh歷經家暴恢復單身後，昨日梔梔高調Tag台南Josh的IG，並寫下「因為我們最近都有看《非常律師禹英禑》，先來一段精彩畫面！」從影片可見，兩人坐在奧迪車上合體跳舞拍影片，兩人默契合拍，時不時還飄出粉紅泡泡，讓網友填喊「在一起在一起」，紛紛詢問「新國師娘嗎?」、「「這個是新的Josh 嫂嗎」、「可以敲碗在一起嗎」。

台南Josh今日也在臉書上發文表示，「我們合作拍東西啦，敬請期待之後的影片。大家快點幫忙想影片題材啊，這樣我才能再去約梔梔」。

台南Josh在臉書發文解釋兩人關係。（翻攝臉書台南Josh）

網友得知真相後紛紛回應，「至少是可以接受奧迪的女生」、「哪裡跌倒，哪裡再跌倒一次」、「拜託，放開那個女孩啦」、「安打，安打，全壘打，全壘打！」、「房子重新裝潢 窗簾換新 在開箱一次 估計三贏」。