王鶴棣、虞書欣劇中大婚。（愛奇藝國際站提供）

王鶴棣、虞書欣劇中大婚，上演超慾復活吻。（愛奇藝國際站提供）

王鶴棣、虞書欣CP深受觀眾喜愛。（愛奇藝國際站提供）

愛奇藝國際站熱播夯劇《蒼蘭訣》，正式登頂愛奇藝站內首部熱度破萬的玄幻劇，女主角虞書欣在微博發文感動表示：「感謝一切，感謝我自己！」男主角王鶴棣則透露聽到消息偷擦眼淚，「我會懷著這份感恩一直走下去！」兩人22日深夜更首次合體開直播謝粉，王鶴棣回憶虞書欣臉部觸感羞稱「很Q彈」，大玩起身分互換遊戲。

然而直播到一半發生突發狀況，背板無預警倒下砸到兩人頭頂，堪稱另類發爐，王鶴棣暖心把板子扶起並哄著虞書欣說「不痛不痛不痛」，還用手打了板子幾下安撫，但背板反而又倒再次砸頭，男生看著女生哭喪的臉卻笑到瞇眼，冤枉表示：「我不是故意的，是幫妳報仇！」「蒼蘭夫婦」私下甜蜜互動滿足粉絲心。

劇中，在人間的成親大喜之夜，王鶴棣飾演的月尊「東方青蒼」身受重傷，虞書欣飾演的蘭花仙子不顧一切救他，東方青蒼抱住小蘭花問為何要這麼做，在女方還來不及回答他時，王鶴棣霸道吸吮虞書欣的唇，兩人還不忘邊親邊揉手，這不但是兩人終於確認彼此心意的重要一幕，破尺度的超「慾」復活吻更是炸裂全網。

日前公開的幕後花絮中，這段吻戲竟是由虞書欣主導，她不但教王鶴棣親吻的步驟，接著在彩排接吻時，還伸出自己的手按住男方的頭，讓對方吻得更深，正式開拍兩人親到忘我，花絮片段一釋出網友都要嗑瘋這對「蒼蘭CP」，激動留言，「這影片我不知道看了幾次」、「還讓不讓人睡」、「天啊深吻到閉上眼了」。

不過接下來劇情即將開虐，虞書欣原本率先求婚王鶴棣，「這輩子我只會喜歡你一個人，無論發生什麼，我都會一直陪著你，不離不棄。」眼看兩人修成正果，卻因為兩族開戰，小蘭花才得知她自己的真實身分，這時東方青蒼卻突然變心。在最新預告中，王鶴棣冷淡表情說：「與妳海誓山盟是因為妳還有利用價值。」讓虞書欣哭吼：「不要拋棄我好不好，我是你的妻子，我想要和你永遠在一起！」虐心發展讓預告直接登上微博熱搜。