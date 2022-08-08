王鶴棣在《蒼蘭訣》月尊王子「東方青蒼」。（愛奇藝國際站提供）

虞書欣飾演蘭花精靈「小蘭花」。（愛奇藝國際站提供）

虞書欣飾演蘭花精靈「小蘭花」。（愛奇藝國際站提供）

虞書欣、王鶴棣吻戲有如「巴黎鐵塔翻過來轉過去」的情節（愛奇藝國際站提供）

愛奇藝戀戀劇場《蒼蘭訣》周日全球首播後反應驚人熱烈，不到4小時就登上愛奇藝全球排行榜第一名！《蒼蘭訣》首播當晚一次釋出6集，劇情精彩刺激且節奏緊湊，男女主角王鶴棣與虞書欣「先親後愛」，誠意十足地在第一集就端出兩人又仙又甜的半空漂浮吻戲，而激吻後意外交換身軀的兩人苦苦思索該如何恢復原狀，王鶴棣便提議「再做一次」作為解決方案，前兩集有如「巴黎鐵塔翻過來轉過去」的情節令全網粉絲血脈賁張激動不已，開播後不到6小時就攻佔下微博前十熱播榜！

王鶴棣本次在《蒼蘭訣》飾演在三界呼風喚雨的月尊王子「東方青蒼」，第一集中王鶴棣首次挑戰了有如林青霞在《白髮魔女傳》中的妖媚白髮造型，他意外地被由虞書欣飾演的蘭花精靈「小蘭花」闖入了體內，兩人意外交換了身軀與靈魂。將小蘭花的軟萌可愛與小耍賴詮釋得維妙維肖搞笑不已，本人還俏皮地表示「也算演了一次女主吧」！王鶴棣以令人驚豔的演技成功將霸氣、帥勁、嬌媚、俏皮融合在月尊王子身上，更因不斷寵愛保護小蘭花虞書欣而獲網友封為「蒼鹽海第一慣蘭高手」，甜蜜到簡直牙痛。

戲劇開播當天，虞書欣的圈內好友也都紛紛在自己的社群力挺，與虞書欣在綜藝節目《超有趣滑雪大會》中結識的Angelababy楊穎、去年戀戀劇場《月光變奏曲》與她搭檔過的「前男友」丁禹兮都發文宣傳《蒼蘭訣》，主演《周生如故》、《一生一世》的仙女級好友白鹿也前來為虞書欣應援：「用心栽培的種子一定會結出漂亮的果，所以，最最可愛的小蘭花，記得在司命殿給我留房間吧！」