雖說現在都提倡「男女平等」，但受到傳統觀念的影響，人們還是會期望男方的實力可以比女方稍好一些，若是沒達到這一點，難免會被他人說些閒話。近日就有一名人妻以「財力懸殊讓另一半自卑」為題，在大學生論壇「Dcard」中發文討論，她表示自己由於有不動產和投資的關係，和老公的年收入相比大概多出5倍之多，雖然老公因為愛面子，在外都不會讓自己出錢，但婚後的種種驚人開銷，例如房內裝潢，都是由原PO給付，而近日她的先生竟開始有了自卑心態，覺得自己沒用，也因此影響了夫妻間的感情，讓原PO不知該如何是好。

這名人妻表示，自己的本業加上被動收入，一年大約進帳210萬，而老公則是年收35～40萬，雖然平時約會都是由老公出錢，可是婚後就面臨到更大的經濟問題，例如房子、裝潢等，由於現在住的房子是公婆所送，原PO理所應當地認為那麼500萬的裝潢費和260萬的車費由她全額支付沒問題，為了顧及老公的面子，在外一律宣稱是兩人共同承擔，但不曉得是否因為婚前婚後的開銷落差，加上覺得自己賺的錢幫助不大，老公近日開始出現自卑心態，覺得自己沒用，也連帶惡化夫妻之間的感情，因此原PO想問大家，「有什麼建議可以改善這樣的狀況？」

貼文曝光後，網友們紛紛給出建議，「多讚揚且崇拜他，他需要誇讚」、「妳老公很好命，才會娶賢妻還得妻財，有什麼好自卑的」、「要出錢還要顧到他的自尊心…你也太辛苦了點」；但也有人持相反意見，「可是男生的自信心不是應該自己建立嗎？一天到晚要女生去稱讚去崇拜，又不是小朋友」、「誰知道會不會未來一個不小心自信建立得太好，結果變成以為自己才賺那麼點也很了不起」。