網紅張雅涵19歲成為外拍模特兒，在《戲說台灣》扮演蘭花精，因甜美外表被網友貼到PTT表特版，讓許多網友紛紛暈船，今年擔任「樂天女孩練習生」，3月正式成為Rakuten Girls的正式成員，今（3日）她分享即將推出抱枕浴巾，讓許多網友直誇：「太辣了」。

張雅涵今（3日）於Instagram發文：「大家敲碗的抱枕浴巾來啦，來收集長髮的我嗎」，她預告晚上開始限量預購，發出的照片張雅涵穿著白色蕾絲內衣褲，露出平坦小腹，渾圓美胸令十分吸睛，一雙修長美腿白到發光，轉身露出翹臀，加上甜美臉蛋電到粉絲心癢癢。

才幾個小時就獲1.4萬人按讚，許多粉絲留言：「太甜太辣太美啦」、「擁有妳的機會」、「看起來很香」、「這不買起來收藏，會太對不起自己了」、「抱這個會睡不著吧會一直臉紅流鼻血」、「真很刺激耶」、「這沒辦法擦身體，實在是太害羞了」，張雅涵在Instagram限時動態發文，分享另一組照片，張雅涵穿著淡紫色比基尼，露出雪白美胸，火辣身材讓網友鼻血狂流。

張雅涵分享自己即將推出週邊。（圖／kimi850531 Instagram）

張雅涵2020年曾推出音樂單曲《你的女朋友》，近期她在桃猿樂天動紫趴演唱，甜美清亮的嗓音讓現場球迷直呼聽不夠，她表示「自己其實非常緊張，因為是啦啦隊身分第一次在球團演唱，剛開始差一點想要婉拒表演，完美主義的張雅涵很害怕自己會不會怯場影響歌聲表現，畢竟疫情放鬆太久，很少有演唱場合。」