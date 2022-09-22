26歲陳怡叡（Yuri）是中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls」的成員，個性活潑的她憑天使臉孔、魔鬼身材，獲封為「地表最正啦啦隊女孩」；陳怡叡還轉戰螢光幕演出多部作品，曾演出《刻在你心底的名字》等國片，都有亮眼表現。陳怡叡不吝在社群放送福利，今（22日）分享了一組辣照，尺度之大讓網友看傻。

陳怡叡今日發文為倫敦時裝週宣傳：「我是一個服裝秀神秘買家，身穿性感華麗，來參與一場服裝秀盛宴，卻不小心走進了充斥資訊符號的房間。裏頭佈滿了密密麻麻的文字訊息與信件、一面躲不掉時時刻刻檢視著一切的大鏡子、一個又一個的視窗，還有一個一個走到視窗框前的人們。」

她在貼滿信紙、便利貼的空間拍照，一襲藍色套裝露出結實腹肌，仔細看才能發現這套服裝的亮點，身邊的大鏡子反射出陳怡叡的側面，服裝開衩到腰間讓修長美腿全現形，鏡頭拉近拍攝將雪白南半球記錄下來，她沒有穿內衣，美胸形狀一覽無遺，上空造型十分性感，側身姿勢展現渾圓美尻，火辣曲線讓網友看到噴鼻血。

Yuri陳怡叡日前曬出辣照。（圖／Yuri陳怡叡facebook）

啦啦隊正妹林襄直呼：「漂釀(亮)」、同隊隊員琳妲誇讚「這好好看」、網紅YouTuber奎丁驚呼：「這套太害羞了」，不到一天就有3.2萬網湧入按讚，興奮留言：「太太太正吧」、「美翻欸」、「天啊！這太美了吧！要逼死誰？」、「整個有給他酷ㄟ」、「這套衣服太辣了」、「太有心機巧思的衣服啊」、「老師我流鼻血」、「太犯規了！」、「誰受的了啦」，有人歪樓發現神似另外一名網紅「臉和髮型誤以為是夢夢」。