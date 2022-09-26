中職中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員短今，因擁有神似《大長今》李英愛的甜美臉蛋，加上173公分的高挑身材及傲人的E罩杯，使她在球場上備受矚目，IG吸引超過22萬人追蹤。而日前剛過生日的她，在生日當天剛好在球場上替所屬棒球隊加油打氣，之後她也特別在社群媒體上曬出照片，卻意外令網友歪樓。

在前幾日度過生日的短今，當晚就在臉書粉絲團PO文表示「今晚的比賽緊張到我的胃都要吐出來了，還好最後9:7橫掃樂天拿下六連勝，勝差縮小到三場了最棒的生日禮物」，並特別曬出當晚的照片。而照片中，只見她穿著兄弟隊的黃色球衣，搭配藍色的百褶裙，兇猛的上圍曲線差點就將制服撐開，加上一雙白皙又修長的雙腿，立即吸引粉絲的目光，紛紛留言送上祝福。

事實上，短今在多日前也曾在個人IG上曬出穿著兄弟象制服搭配短色短褲的多張近照，而當時的她也因為制服包不住豐滿的雙峰而使胸前鈕扣差點爆開，其中一張拍手照甚至差點走光，同樣令網友看得直呼「超可愛迷人的美今」、「衣服快爆了」、「短金真可愛」、「短今炸裂中」、「大長腿仙女」、「超可愛的美今 超想抱抱」、「我們的超級短今，妳這幾張照片也是實在太漂亮了吧，越看妳就是越來越美麗動人」，吸引超過8000人按讚。