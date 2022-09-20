中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員短今（本名胡馨儀），擁有一張甜美的的臉蛋與豐滿的D級上圍，而高挑身材的她應援起來更是充滿活力。前陣子適逢中秋節，中信啦啦隊女孩昨（19日）也終於齊聚一堂舉辦烤肉趴，大夥兒一同歡聚氣氛相當歡樂，沒想到幾杯黃湯下肚短今就「原形畢露」，糗樣笑翻眾網友。

昨（19日）短今在社群網站上發出貼文，表示自己原本打扮得美美的，僅喝了3杯梅酒後，便醉到不行「謝謝你們照顧倒地選手，雖然我不記得是誰，但我很感動起床的時候，我還是公主式躺在床上，你們是天使。」短今還在限時動態中，自爆嗨到忘我地跳舞，與友人划酒拳時還嗆別人划太爛等等爆笑行為，未料5分鐘後自己便頭暈被攙扶到椅子上，眼神還相當迷濛。

短今醉後失態，模樣笑翻眾網友。(圖/短今 IG)

而短今也在貼文加碼公開自己躺在床上時超唯美的「公主睡姿」，讓網友看了全笑翻，紛紛留言表示，「三杯變成睡美人」、「短今ㄎㄧㄤ掉了」、「醉了還是美美的今老闆」、「好紅的睡美人」、「記得短今說過不能輸 連第一個倒下去也不能輸」、「醉了的短今還是很可愛」。