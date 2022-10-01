中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員孟潔，甜美外貌加上空靈氣質，在隊內人氣相當高，而她也是節目《全明星運動會》前三季的藍隊經理，還獲得「最正經理」封號；最近孟潔曬出私下穿搭照，激短熱褲遮不住有料身材，轉身炸出屁股蛋，讓人看了臉紅心跳。

孟潔平時樂於透過社群分享工作和日常，今（1日）她曬出私底下的出遊穿搭，有點辣的條紋bra背心、男版牛仔外套和黑色高腰短褲，整個人看起來青春有活力；驚喜的是，孟潔一轉過身褲子短到屁股蛋掉出來，性感微笑線一覽無遺，往下看還有一雙白皙細長美腿，好身材全被看光。

孟潔私下穿搭超火辣。(圖/ 摘自孟潔IG)

啦啦隊女神私下模樣也辣到不行，讓網友看了口水直流，紛紛激讚，「犯規了明星」、「超好看」、「太可愛和漂亮了」、「我超級喜歡孟潔」、「懂了，遇到帥哥就脫外套，太正了吧」、「可愛又辣辣，小性感的孟潔」、「這件短褲太辣了，嗶嗶嗶」。

孟潔昔日當過展場Show Girl，靠著魅力十足的電眼和甜美外貌，迅速累積高人氣，差一點就以女團身份出道；直到2018年因緣際會下加入Lamigirls（Rakuten Girls前身），因患有耳石脫落症不能做甩頭相關動作，卻仍在場邊積極為球員應援，努力模樣成功圈粉無數，更曾是節目《全明星運動會》前三季的藍隊經理，讓她成功打開知名度。