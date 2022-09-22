27歲的「啦啦隊女神」粿粿（江瑋琳），憑著甜美臉蛋與火辣身材，在中信兄弟啦啦隊中獲得矚目，隨後又在《全明星運動會》的第一季到第三季中，擔任紅隊經理成功打開知名度，成為不少人心目中的女神。日前宣布與台日混血男星范姜彥豐結婚並公開懷孕好消息的她，在8月份順利迎接孩子的誕生，昨日她也在社群平台上曬出「產後第一個外出照」，再度吸引目光。

粿粿在8月22日宣布生下寶貝兒子後，便在月子中心專心坐月子，直到昨日才出門放風，在IG上PO文表示「咪拿桑好久不見，難得要出門溜噠一下，在月中的停車場拍拍，後面的花園超療癒，到時候開箱月中跟你們分享」，接著表示「很久沒看到肚子消風的粿了吧！我現在洗澡都會一直看我的腳趾，很久沒看到它們了」。

照片中只見粿粿雖穿著oversize的寬版外套搭配短裙，但裡面只穿緊身BRATOP的她，還是可以看出凹凸有致的身材線條與平坦的肚子，搭配俏皮的表情與拍照姿勢，很難看出她才剛生完小孩1個月，演藝圈好友及粉絲們看到後都紛紛留言「這怎麼可能是個媽媽」、「恢復百分百」、「瘦超快」、「瘦太快了吧」、「這合理嗎！！！生完就沒肚子了」、「是奶茶穿搭！！！粿然很好看」、「根本沒變」、「還是少女啊」，意外吸引超過8.7萬人按讚。