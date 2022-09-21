女星林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls（樂天女孩）」人氣成員，以嬌小身材卻有極大反差的E奶超兇身材擄獲一票男粉絲，但她學生時期影像被挖出後，遭質疑「二次發育」陷整形疑雲；最近有從她16歲就合作的攝影師跳出來替她澄清，分享林襄18歲嫩照，認證「從小身材就好」。

有一名男攝影師在臉書社團發文，透露自己第一次替林襄拍攝時她才16歲，並分享她18歲嫩照，穿著比基尼和連身泳衣，上圍就看起來非常兇猛，攝影師也表示，「林襄從小身材就是這麼好，沒有二次發育」；攝影師也補充，當時林襄還是叫瑞希Mizuki，初次合作時就覺得她很萌又是童顏巨乳，希望大家不要再攻擊她的身材，關注她工作上的表現。

所謂人紅是非多，林襄成為大眾心中的啦啦隊女神後，不斷被黑粉挖出昔日舊照或影片，懷疑她可愛臉蛋和火辣身材都是做出來的，揶揄她是「二次發育」；不過，林襄曾在同樣是啦啦隊員的琳妲YouTube頻道中解釋，她從小學6年級開始發育，現在三圍是32E、23、33，還讓琳妲現場驗貨，一摸就驚呼「到底誰說妳是假的」，儘管證明自己純天然，也還是阻止不了黑粉。

沒想到攝影師PO照力挺反而引起熱議，「這不同人吧，完全看不出來同一人」、「臉完全認不出來」、「哇，沒看到以前的圖不知道原來動這麼大」；還是有粉絲留言緩頰，「我覺得滿漂亮呀」、「過去跟現在都是正妹，酸民請自己照照鏡子」。