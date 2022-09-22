大陸新生代女星關曉彤出身名門世家，還是瓜爾佳氏後代，從北京電影學院畢業後在戲劇圈一直有亮眼表現，還被評選為「90後四小花旦」之一；近日，關曉彤一套「下身失蹤」穿搭現身時尚秀，逆天長腿驚豔全場，讓不少網友驚呼「鄰家妹妹真的長大了」。

出身名門的關曉彤除了身家背景被拿來討論，最常被提起的還有與男偶像鹿晗穩定交往一事，讓她經常受到黑粉攻擊，身材有任何一點改變都被放大檢視；但一直以來給人鄰家妹妹形象的關曉彤，今（22日）出席大牌時尚秀，就算穿著死亡芭比粉也能完美駕馭，長大了的身材也引起討論。

關曉彤一套「下身失蹤」穿搭現身時尚秀，逆天長腿驚豔全場。(圖/ 摘自微博)

關曉彤頂著俐落髮型，身上是一套死亡芭比粉色套裝，激短的西裝褲讓她一雙細白又長的美腿超顯眼，站在鏡頭前擺出各種姿勢，霸氣又魅力十足的模樣，驚豔全場。

許多網友被關曉彤一雙逆天美腿驚呆，紛紛讚嘆「這是凡人能擁有的嗎？」、「有顏值又有身材，這打扮太適合她了」、「我們鄰家妹妹長大了，辣到不行耶」。