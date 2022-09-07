大陸「戲劇女王」趙麗穎和男星馮紹峰，在2021年發表共同聲明宣布離婚後，她便將重心全投入工作當中，日前更靠著電視劇《幸福到萬家》再度受到矚目，人氣不斷攀升。而近日忙著古裝劇《與鳳行》的她，也接下了全新綜藝節目《隱秘的高手》，在記者會上她以一襲紫色的禮服出現在影片中，再度美暈眾人。

出道多年一向將戲劇當作事業重心的趙麗穎，近日罕見在全新綜藝節目《隱秘的高手》的記者會上露臉，在公開的影片中她穿著一件胸前深V的紫色禮服接受採訪，表示「聽說吳彤（導演）要讓我去錄綜藝，但是….我不一定會去」還要請觀眾猜猜她最後的決定，故意賣關子引發話題，也讓粉絲們相當期待。

隨後，趙麗穎還透過工作室在微博上公開當時她所穿的造型。只見照片中的她一身仙氣，除了領口深V的性感設計使美胸若隱若現外，下半身的透視薄紗也讓她坐在椅子上時，隱約露出美腿，最後甚至撩開裙擺露出白皙美腿及腿根，電得粉絲直呼「啊撕~老婆好美」、「美得動人心魄」、「巨美」、「美到我無語」。

趙麗穎早年演出《新還珠格格》中的「晴兒」一角獲得關注，之後她一連在《花千骨》、《楚喬傳》、《青雲志》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》獲得演出，並分別於2015、2016、2017、2019年榮獲網路戲劇點播總冠軍，讓她人氣居高不下。