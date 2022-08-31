女星賈靜雯及衛斯理是演藝圈有名的姊弟檔之一，私底下感情相當好的他們，也經常在社群媒體上曬出兩家的互動及私下生活，受到大眾喜愛。但沒想到衛斯理近日卻突然在社群媒體上爆料「童年曾被姐姐虐待」讓他回想起來眼泛淚光，而賈靜雯看到後也立即做出回應，沒想到卻遭衛斯理反擊。

衛斯理在昨（30）日於個人IG的限時動態上，分享一張插圖。圖中，一名幼小的弟弟走在前方，被後方的姊姊追著打，上面的文字還寫著「弟SORRY；不要跟媽講、X你不要跑啊」，衛斯理則看著這張圖於下方表示「想起自己童年被虐的悲慘回憶，眼眶又不爭氣的溼了」文末不忘標註姐姐賈靜雯。

而賈靜雯看到衛斯理的限時動態後也轉發到自己的動態上，先用一連串的疑惑及遮臉的表情符號，隨後寫著「你有陰影嗎？姐秀秀」回覆衛斯理的貼文。但沒想到衛斯理竟不領情，再度轉發賈靜雯的貼文，並在下方用大字寫下「好噁心我要吐了」，直接回擊賈靜雯。而兩人真實又逗趣的姐弟互動，也引起網友熱烈討論。

事實上，衛斯理的妻子朱芯儀自從宣布罹患乳癌後，便淡出演藝圈專心在家養病，只透過YouTube頻道分享抗癌過程，堅強又正面的態度受到大眾讚賞，而姊姊賈靜雯也多次公開替弟媳加油打氣，可見兩家的好感情。