香港男星杜汶澤2005年與女星田蕊妮結婚後，感情曾有幾次的危機，不過杜汶澤40歲患罕見疾病時，夫妻患難見真情，2020年杜汶澤和愛妻移民來台，日子過著平淡而幸福。近日則在社群宣布開啟「環島旅遊」補蜜月，玩到花蓮時更放上45歲愛妻「比基尼照」，四肢的比例超不科學。

杜汶澤日前在FB宣布啟動10天的環島旅遊，昨(28日)正好是夫妻的出遊首日，恰好是老婆田蕊妮的生日，讓他回憶起17年前，才結婚4天就去澳門拍一個月電影《伊莎貝拉》的往事，導致夫妻從未度過蜜月，讓杜汶澤打趣說：「這趟也算是補回吧」，隨文還附上在花蓮「天空之鏡」的夫妻合照，兩人皆笑得非常燦爛。

杜汶澤笑稱環島是在補度蜜月。(圖/杜汶澤 FB)

近日杜文澤和老婆開車到花蓮的飯店休息，開心寫下：「杜太太正式踏入45歲的第一天」，隨後曬出田蕊妮身穿粉色兩截式泳衣，在鏡頭前炸出飽滿胸型及不科學身體曲線的美照，保養得宜的她，看不出已有45歲，值得注意的是，夫妻倆是在無邊際泳池拍照，泳池後的美景與佳人融為一體，畫面美到不可勝收。

杜汶澤愛妻田蕊妮的身材，絲毫不像已有45歲。(圖/杜汶澤 FB)

貼文一出就湧入5萬粉絲點讚朝聖，紛紛對「杜太太」誇讚道：「皮膚白皙、身材火辣讚」、「人妻長得也太正」、「保養太好了吧」、「第一眼以為簽了一個新藝人，怎麼看都像只有25歲」、「碧波蕩漾」、「老公要好好呵護」、「簡直就是天生麗質」，引起不小的討論。