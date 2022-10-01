大陸女星孫怡過去以《十五年等待候鳥》、《因為遇見你》等劇奪得觀眾青睞，青春甜妹的印象深入人心。近日，她在社群平台上曬出一組美艷照片，反轉過去清純甜美形象，首次展現高冷女王風範。

年近30歲的孫怡，過去憑著甜美臉蛋與清新氣質受到大眾矚目，與男星董子健的甜蜜婚姻也受到大眾稱羨，豈料卻在今年8月突如其來地官宣離婚，引發網友震驚。所幸，離婚一事似乎未對孫怡造成太大影響，她經常在社群平台曬出自己出門遊玩的照片，陽光笑容大方露出，能想見和朋友們一同出遊的快樂。

近日，孫怡在社群平台上PO出一組氣質美照，只見照片中的她身穿黑色低胸吊帶禮服，高貴典雅的設計襯托出優雅、清冷的氣質，膚質姣好的前胸、美背自然露出，映照在燈光下的白皙皮膚很好地襯托出妝容的華美。慵懶倚靠在欄杆上的姿態，就好似一國女王，信步走在嫣紅的地毯上，來到廳堂接受眾人的歡呼。

孫怡身穿黑色吊帶禮服，美艷背部自信露出。（圖／翻攝自孫怡微博）

貼文一出，引爆陸網，高掛娛樂熱搜之首。網友對此紛紛表示「簡直就是韓劇《上流社會》的女主穿搭」、「一整個行走的人間富貴花」、「高冷大女主和親切小甜妹隨意切換」、「是財閥大女主」、「離婚後的首次活動穿搭，像極了腹黑女主復仇的模樣」、「真的超好看的。」