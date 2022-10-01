「蘋果西打」是一對雙胞胎網紅，他們以「蘋果vs西打欸阿木」的名字經營粉絲團，目前已吸引逾40多萬人追蹤。母女三人的生活隨筆、大小趣事吸引諸多粉絲爭相討論。近日，媽媽便在臉書上分享對於結婚一事的看法，引發網友熱議。

媽媽Amanda過去已在臉書探討離婚一事，她表示有次出外用餐時聽聞隔壁桌正討論不愛的夫妻該不該離婚。他們認為「為了小孩，忍一下就好了啦」、「丈夫是自己選的，就算再差也要忍」，意指不論婚姻過得如何痛苦，離婚這件事是不被允許的，對此Amanda就表示，真正錯誤的是外在旁人的目光，是世俗的枷鎖。當時的討論就引發網友共鳴，紛紛留下富有哲理的回應。

網友對離婚一事，分享自身的見解。（圖／翻攝自臉書「蘋果vs西打欸阿木」）

近日，Amanda又再次更新女兒對結婚的問題。她表示女兒問她「媽媽，為什麼結婚要說，嫁給我，我娶妳，不是說結婚就好了嗎？」Amanda提到過去被父母問到結婚問題時，她回道：「我沒有要嫁！我是要跟他『結婚』。」強調「結婚」而非「嫁娶」的說法。她認為無論男女一樣是被父母細心呵護養大。無法苟同「出嫁」的傳統習俗，因為雙方是「平等」相待的。

媽媽Amanda在貼文中表示「結婚」才是正確用法。（圖／翻攝自臉書「蘋果vs西打欸阿木」）

對此關於「結婚」的探討，引發網友熱議，有的認為「是不是想太多了」。但大部份網友紛紛表示認同，提到「我也是這種想法，為什麼女生就要講『嫁出去』、『嫁給你』，我們又不是商品，就講結婚就好不行嗎？」、「最重要的是態度」、「性別平等的概念。」