知名補教名師徐薇，在螢光幕前傻大姐的性格，深受觀眾朋友喜愛，時常透過社群網站分享生活近況的她，趁著昨天（28日）教師節，貼出30年前舊照應景，還強調自己走的是「清純玉女路線」，立刻引起網友熱議。

徐薇在臉書貼出一張陳年舊照，只見她身穿白色襯衫及長裙，搭配一頭長捲髮，還戴上珍珠耳環，不僅看起來相當有氣質，裝扮看起來也相當時髦，接著寫下：「30年前在南陽街，感謝當年的學生留下了珍貴的照片！25歲的小薇走的是清純玉女路線」，眼見時光匆匆瞬間過了30年，讓她不禁感嘆：「歲月是把殺豬刀耶」，但也強調：「我很高興當老師啊」。

徐薇這張30年前的舊照，短短時間吸引上千人按讚，紛紛留言：「老師真的是美女」、「很久以前我也有去南陽街上過老師的課，印象中您外型就跟照片一樣」、「能被老師教過真的好幸福」，但也有不少人認為30年前模樣，根本撞臉她的兒子，驚呼：「真的像女版大成！！！ 雙胞胎 」、「跟大成簡直一模一樣」、「是大成戴假髮」。

向來給外界傻大姊性格的徐薇，先前就把玻璃量杯放在瓦斯爐上直接加熱，結果杯子爆裂，畫面曝光後讓網友直呼太危險了，對此，她不解詢問：「可是那量杯又厚又重耶，玻璃不是都耐高溫」，後來看到網友留言提醒後，讓她大感不好意思，也不忘感謝所有人貼心叮嚀。