勇敢站出來！前中國小姐張淑娟遭資深媒體人周玉蔻無端抹黑，昨(26日)在親友及國民黨台北市議員王鴻薇陪同下前往北檢按鈴提告。過程中張淑娟聲淚俱且義正詞嚴的控訴令人不捨、動容，尤其鼓勵社會大眾遭到霸凌「不如出來勇敢對抗」，正面積極勇氣滿點。這段震撼全台的影片曝光後，更獲得大批民眾讚爆。

張淑娟表示：「十幾天來網路跟媒體不停地霸凌，我覺得非常的無辜，我的家人都不讓我出來，可是我真的住在台灣，我也不認識周小姐，把我所有的照片都拿出來這樣子鞭屍，我是代表中華民國出去比賽的，還為國爭光過。我也沒有滾床，什麼什麼案又不是我的，明明妳是當時採訪的記者，怎麼可以睜眼說瞎話？一個媒體記者一點專業素養都沒有，妳把別人的案子丟到髒水，丟到我身上來，沒有人幫忙。」

（影片來源取自《中視新聞》若有移除請見諒）

「我也沒有辦法吃，也沒有辦法睡。」張淑娟說，「我沒有媒體，我早就沒有在這邊工作很久了，我自己播過球賽，我都知道什麼是實事求證，沒有經過當事人(同意)，把人家照片這樣一直消費，含沙射影還指名道姓。我的父母親如果今天還在，他們情何以堪？我沒有對不起中華民國任何一件事情，在今天我要說：我沒有跟章孝嚴滾床，從當選到今天，我一天都沒有跟他滾床。周玉蔻小姐，妳不要再用我的照片打妳的知名度了。」

張淑娟呼喊，「我相信台灣百姓會還我一個公道，四方各地的人我誰都不認識，我還去託一個王小姐，王鴻薇我今天才第一次看到她，沒有人要接受我的申訴。今天如果我不出來抗議，誰會幫我呢？我相信台灣的社會是正義是善良，你們任何的顏色我都愛你們，我也希望你們愛護你們自己的中國小姐。你們把一個女生糟蹋成這個樣子，還說我是八大行業，我努力工作了30年，怎麼可以這樣子呢？」

「我感謝每一個任何願意幫我的人。」張淑娟說，「誰記得1999年誰在哪裡？我只能說從1988年當選到今天為止，什麼章孝嚴先生，我沒有跟他滾過床。周玉蔻小姐，妳道歉是不夠的，妳利用媒體霸凌弱勢，霸凌一個沒有麥克風的聲音的人，這樣子的新聞素質素養，我覺得妳不OK。我做過高爾夫球賽，我不會亂講球賽桿數的。所以我覺得台灣的社會是非常正義的」。

張淑娟強調，「我今天告妳告到底，周玉蔻小姐、蔡玉真小姐，妳們太惡劣了，沒有人可以這樣霸凌別人。」當她按鈴申告時還說，「請中華民國的政府還張淑娟一個公道，我相信司法是公正的，我相信政府是保佑善良的老百姓，我一個這樣子的人都可以這樣被霸凌，我希望在職場上、在學校、在社會、在網路上被霸凌的人，你們要照顧自己，不要去輕生，不要猶豫，我覺得與其被人家霸凌死，不如出來勇敢對抗！」

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