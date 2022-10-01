國民黨基隆市長參選人謝國樑表示，他屢遭對手以不實言論攻擊、抹黑，他將提起告訴，用司法來釐清事實真相。（謝國樑辦公室提供／張志康基隆傳真）

國民黨基隆市長參選人謝國樑表示，他屢遭對手以不實言論攻擊、抹黑，他將提起告訴，用司法來釐清事實真相。（謝國樑辦公室提供／張志康基隆傳真）

國民黨基隆市長參選人謝國樑表示，他屢遭對手以不實言論攻擊、抹黑，他將提起告訴，用司法來釐清事實真相。（謝國樑辦公室提供／張志康基隆傳真）

國民黨基隆市長參選人謝國樑10月1日表示，歷經民進黨從中央到地方民代不斷針對金星公司提出質疑，並栽了許多「莫須有」的罪名在他身上。他認為，這些人背後的動機並非釐清事實真相，而是藉此抹黑及毁壞他的形象，並試圖影響年底九合一選舉結果。他表示將會於周一（10月3日）提告市議員張之豪，並用司法釐清真相。

謝國樑指出，民進黨的民代指控他各種罪名，卻又遲遲不願意去按鈴申告讓檢察官介入來調查，他認為這些民代非常沒有擔當，也感到非常委屈。他表示，該事件所有借款、單據還有銀行記錄都存在，只是需要時間整理。

謝國樑指出，為捍衛自己的清白，將會針對惡意栽贓者提出法律訴訟，他將在法院審理時，將相關資料提供給法官，他相信司法能夠守住公平正義的最後一道防線，還給他一個公道。屆時他也會將這些資料一併公開，讓社會大眾了解。

為何不現在提出證據？謝國樑說，即使現在提出相關證據，民進黨繼續攻擊抹黑的行徑也不會就此結束。就如同一開始是質疑金星為什麼可以借出這個金額？當謝陣營提出說明反駁後，民進黨又提出其他的問題；當謝陣營表示，如果覺得有不法就去提告，但對手卻遲遲不願意去提告。這顯示民進黨根本不在意事情的真相，「攻擊」才是他們唯一的目標。

謝國樑認為，如今之計，只能透過司法來釐清真相，並且還他一個公道。他指出，或許公平正義會來得比較晚，也不見得在選舉前能夠有個結果。但是，他覺得不能讓造謠抹黑的人，覺得他們可以不用負上任何責任，逍遙於法律之外，也不能讓這種潑髒水的行為變本加厲。

另外，先前謝國樑揚言要提告市議員張之豪，他表示，因為作業時間關係，提出違反選罷法刑事告訴將延至下周一（3日）。他表示將提供對照表讓國人知道，張之豪所說的公司數量根本與事實不符，謝國樑也完全不是這些公司的負責人。他指出，他的家族成員有很多位都在經營自己的事業，他們有自己的公司也是非常合理的一件事，跟謝國樑個人一點關係都沒有。

謝國樑說，張之豪這個事件，只是眾多民進黨抹黑造謠與不實指控的其中一件，就如同日前蔡適應博士論文被踢爆涉嫌抄襲後，馬上有一位民進黨的人士抹黑謝國樑的論文也涉抄襲，不過，隨著謝陣營提出證據反駁之後，這位烏龍指控的民進黨人士就銷聲匿跡，不敢提出檢舉。

謝國樑認為，比起選舉的結果，正義跟真相可能更重要，為了要導正民進黨的惡劣行徑、為了要讓民進黨為自己的言行付出代價，未來將會一一的對這些造謠抹黑的民進黨人士提告，讓正義得以彰顯。