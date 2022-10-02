嘉義縣某大學畢業的女子留校工作，因傾慕教過她的1名男性副教授，不斷藉機接近、偷窺，男老師不堪其擾，傳訊告知女子「禁旁聽、禁進研究室、拒收飲料」等反騷擾禁令，但女子依然故我，男老師提告，女子才收歛行徑，並離職，男老師撤告，檢方不起訴該女子。

嘉義縣民雄警分局6月間接獲這名任職於大學通識中心的男副教授報案，指稱他指導過、畢業後留校工作的女學生，嚴重騷擾他的教學工作及生活，警方依違反《跟蹤騷擾防制法》查辦後，函送嘉義地檢署偵辦、起訴後，一審辯論終結前副教授撤告。

檢方指出，該女子不斷藉故接近男副教授，男副教授不堪其擾，於4月中旬傳簡訊告知她「禁止旁聽他的課、禁止參與他的任何活動、禁止進入研究室、不收任何飲料、不與她合作任何作品、若再犯會採取更強硬措施」6項反騷擾令。

但該女子仍於4至6月間，不時藉機到副教授辦公室偷拍照片，還張貼在個人社群軟體，註記「他剛才主動跟我說話」，並用新臉書帳號聯絡副教授，請求原諒並要求見面，且女子屢屢在副教授辦公室附近，窺看他的一舉一動，經學校工友、副教授助理多次勸戒無效。

副教授提告才讓女子警惕，有所收歛，也離職，副教授認為訟訴已達到反跟騷的目的，不想讓女子留下汙點，因而在法院審理期間撤告，檢方依法不起訴女子。