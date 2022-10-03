2022世界桌球團體錦標賽小組賽，中華女子桌球隊在最後一場鄭怡靜、陳思羽兩名主力未出賽，以2比3小輸瑞典隊，不過仍以2勝1敗攻佔分組第1，順利晉級16強。

中華女子桌球隊在本屆世界桌球團體錦標賽小組賽前兩場連退葡萄牙、連退葡萄牙、羅馬尼亞，確定取得16強門票，3日最後一場小組賽讓兩位主力鄭怡靜、陳思羽休兵，第1點李昱諄5比11、13比15、11比4、11比9、4比11敗給對手柏格絲東（Linda Bergstrom）；第2點劉馨尹11比4、11比6、11比8輕取瑪絲坎托（Rebecca Muskantor），雙方總比分1比1戰平。

第3點38歲資深好手黃怡樺錯過4個賽點，最終11比6、7比11、9比11、11比6、13比15飲恨23歲柏嘉德（Filippa Bergand）；第4點李昱諄12比14、11比6、10比12、11比5、11比4取勝瑪絲坎托再將總比分扳平；最後一點劉馨尹9比11、11比6、11比7、2比11、10比12不敵柏格絲東，中華隊2比3飲恨，不過仍以分組第1之姿進入16強。