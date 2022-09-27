32歲韓國歌手龍俊亨在2019年衰捲鄭俊英、勝利的「老司機群組」風波，為保護團體和隊友名聲主動退出所屬團體「Highlight」，警方調查後也證實他並未在群組內，隨後便入伍服役，去年2月正式退伍，據韓媒最新報導，暌違4年，他終於要帶著新專輯回歸歌壇，目前正在進行最後的階段。

龍俊亨在2016年與尹斗俊、梁耀燮、李起光、孫東雲一起退出老東家「Cube娛樂」後，便自立門戶開設新公司「Around US娛樂」當社長重新出發，團體名稱從「BEAST」改名為「Highlight」，他也憑藉自己過人的才華，為團體創作多首膾炙人口的經典歌曲，不過卻在團員相繼入伍期間，龍俊亨慘因好友鄭俊英偷拍事件受牽連，當下他為保護「Highlight」隨即發文宣布退團，也在下個月宣布入伍。

去年2月退伍後，他僅偶爾在IG分享近照，遲遲沒有推出新作品，仍遭網友惡評攻擊，更曾忍不住動怒發文表示「如果討厭我，請停止關注我」，不過還是在同年11月宣布與公司解約，讓粉絲相當擔心他會選擇退居幕後，而距離他上張個人專輯《GOODBYE 20’s》已經是4年前，因此新專輯的消息曝光後，也讓粉絲相當開心。