周玉蔻近日鬧出一連串風波，誣指前中國小姐張淑娟與蔣孝嚴「滾床單」遭提告，周一在北檢門口前大鬧現場，王鴻薇則語出驚人當場嗆「妳不是很愛哭？還可以在地上打滾啊」，掀起網路熱議，也讓16年前影片曝光，原來王鴻薇所言全是真的。

2006年，周玉蔻代表台聯參選台北市長，與民進黨參選人謝長廷隔空叫罵，周不滿民進黨操作泛綠陣營棄周保謝，帶著大批人馬衝到謝長廷競選總部大鬧。

過程中，周玉蔻拿著麥克風不斷大叫，與謝長廷團隊人員發生口角，接著更是坐在地上賴著不走，最終只得請出警察將人抬走。未料周玉蔻開始瘋狂尖叫哭喊「救命啊，警察幫謝長廷欺負人」，現場人員則紛紛歡呼鼓掌。

但周玉蔻實在鬧得太厲害，讓警方不得不放手，隨即周玉蔻邊打滾，邊爬到牆邊，大喊「我撞牆給你們看」，但一旁圍觀人士沒人勸阻，反而大喊「丟臉丟臉」、「演夠了，可以走了」。最後周玉蔻在肢體衝突過程中離開了室內，邊流淚邊拿麥克風罵「謝長廷我跟你拚了，你們逼瘋了一個女人，我要跟你同歸於盡」，隨即搭車離去，結束了30分鐘的鬧劇。

不少鄉民也笑翻：「原來打滾是真的」、「聽那尖叫聲真讓人不舒服」、「警察是催狂魔嗎，可以讓人瘋狂尖叫」、「一路滾到牆邊」、「不愧是PRO級的」、「我竟然忘掉這段往事」、「手拿麥克風，還能在地上打滾哭鬧，內力深厚啊」、「史詩級的珍貴歷史畫面」。