立委陳椒華昨（27）日質詢行政院長蘇貞昌時，直接在立法院播出疑似是鏡電視創辦人裴偉在股東會上的錄音檔及對話紀錄，質疑府院高層介入NCC審查鏡電視執照案，引起軒然大波。民眾黨立委蔡壁如怒批，從中介法、周玉蔻事件到鏡電視關說案，民進黨企圖透過控制媒體網路的意圖昭然若揭！

蔡壁如今日在臉書表示，媒體報導鏡電視通過NCC審查是「總統的旨意」，還曝光相關會議錄音，包括裴偉向大股東自曝關說過程，還稱總統蔡英文指示蘇貞昌快處理，蘇則向NCC主委陳耀祥施壓等內容。

「鏡電視、鏡週刊已經成為綠營選戰的宣傳工具！」蔡壁如認為，此事突顯獨立機關NCC已淪為民進黨的橡皮圖章，濫用媒體資源，胡亂指控民眾黨新竹市長候選人高虹安，與某媒體人的行徑沒有差異。

蔡壁如怒批，從中介法、周玉蔻事件到鏡電視關說案，民進黨企圖透過控制媒體網路的意圖昭然若揭，「我除了要求NCC即刻撤銷鏡電視的核准設立之外，NCC主委陳耀祥必須負責下台，以捍衛台灣引以為傲的『言論自由』的價值！」