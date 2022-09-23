民進黨9月28日創黨36週年黨慶，本周六在台中市舉辦「民主36挺18」音樂會，今公佈這次選戰的競選歌曲：「顧台灣、拚未來」；民進黨表示，這是繼2014年地方選舉曾經使用過的「堅持的路」競選歌曲後，再次推出全新的地方選舉競選歌曲，由知名音樂人小周老師（周恒毅）製作，2022年金曲台語歌王王俊傑，與獨立樂團未來式樂團演唱。

民進黨指出，回顧過去幾次選舉，中台灣的選情都是重中之重，而在年初的台中市第二選區立委補選中，民進黨也贏得了一場難得選戰。這次「民主36挺18」音樂會選在台中舉辦，更邀請苗栗、台中、彰化、南投四位縣市長候選人上台致詞。

民進黨表示，年底選戰除了地方選舉，還有一張「18歲公民權」複決公投票要投，這是憲改之後第一次行使修憲複決投票。因此，除了上台致詞的縣市長候選人，其他忙於選務的候選人也共同錄製了一段有「小巧思」的影片，述說自己當年年輕時投入公共事務的歷程，也表達力挺18歲公民權的決心。

在音樂會現場，民進黨說，將由民進黨「國務青」青年成員代表上台致詞，象徵與這些縣市長候選人前輩，在倡議青年參政上的世代傳承，更號召這次年輕朋友們在年底的投票日一定要返鄉投票。

這次新制的競選歌曲，民進黨表示，歌詞以全台語創作，述說這幾年來所有台灣人民的心境，及台灣面臨的處境。即便受到疫情以及對岸的各種威脅，大家仍然無畏風雨，踏穩腳步，團結一起，作伙打拚，迎向未來，走向世界，未來這首競選歌曲也將提供給各縣市地方競選團隊使用。