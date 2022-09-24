對於媒體人周玉蔻跳出來猛打蔣萬安，且在電視政論節目中自喊「投給陳時中就是投給周玉蔻」一事，國民黨台北市議員候選人高揚凱直言，若是讓陳時中當選，台北市民會欲哭無淚，高揚凱呼籲，從今天開始，請大家廣為宣傳「支持陳時中，就是支持周玉蔻」！

台北市議員候選人高揚凱直在臉書表示，民進黨御用媒體人周玉蔻，這三年多來訪問陳時中十數次，現在跳出來猛打蔣萬安委員，可謂陳時中政二代團隊外的第一戰將。

高揚凱認為，周玉蔻用媒體人的身分，將媒體的權力無限擴張，多次因為不實言論被各種提告，大家印象最深刻的就是周玉蔻暗指馬英九總統收受頂新政治獻金，後來被特偵組打臉，最後獲得拘役五十天以及賠償180萬的下場。

高揚凱直言，媒體人周玉蔻跟民進黨走在一起，可謂天作之合；若是讓陳時中當選，台北市民真的才是欲哭無淚。

高揚凱呼籲，從今天開始，請大家廣為宣傳，支持陳時中，就是支持周玉蔻。再說一次「支持陳時中，就是支持周玉蔻」！