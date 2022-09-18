蔡英文總統18日下午3時許到投縣草屯演藝中心，為南投縣為黨籍南投參選人蔡培慧等35人配戴綵帶，過程中花東發生6.8強震，導致房屋倒塌、橋樑受損，會後立即召開記者會。蔡英文說，台東發生規模 6.8強震，雖然我在行程當中，不過行政團隊都掌握狀況，也隨時向她匯報，剛剛災防中心已經一級開設，各地也陸續傳來災情，不過行政團隊已經掌握狀況，做最即時的救援，後續還有餘震的可能性，呼籲全台民眾保持警覺，注意政府發布的災防訊息。
蔡英文總統18日下午3時許到投縣草屯演藝中心，為南投縣為黨籍南投參選人蔡培慧等35人配戴綵帶，過程中花東發生6.8強震，導致房屋倒塌、橋樑受損，會後立即召開記者會。蔡英文說，台東發生規模 6.8強震，雖然我在行程當中，不過行政團隊都掌握狀況，也隨時向她匯報，剛剛災防中心已經一級開設，各地也陸續傳來災情，不過行政團隊已經掌握狀況，做最即時的救援，後續還有餘震的可能性，呼籲全台民眾保持警覺，注意政府發布的災防訊息。
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