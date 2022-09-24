柯文哲帶領民眾黨參選人等宣誓「五不」，包括不違法關說、不收懇託紅包、不收回扣、不收黑心錢、不債留子孫。（吳建輝攝）

台灣民眾黨主席柯文哲，24日率領台灣民眾黨全國近百位參選人，齊聚彰化鹿港玻璃廟「護聖宮」，在媽祖面前宣誓「五不」，包括不違法關說、不收懇託紅包、不收回扣、不收黑心錢、不債留子孫。民眾黨南投縣議員參選人簡千翔也強調，誓師大會完美落幕，會還給大家乾淨選舉！

台灣民眾黨主席柯文哲，24日率領台灣民眾黨全國近百位參選人，齊聚彰化鹿港玻璃廟「護聖宮」，在媽祖面前宣誓「五不」，包括不違法關說、不收懇託紅包、不收回扣、不收黑心錢、不債留子孫，台灣護聖宮派出約500人陣頭相挺，還有代表要為民眾「做牛做馬」的牛、馬陣頭，一路前行到玻璃廟前宣示。

柯文哲致詞時表示，「我所敬愛的台灣人民，這1、2年來生活過得好嗎？」領導者應該是國家安定的力量，不是社會動亂的根源，我們執政黨起心動念的都只有選舉，人民的生活有誰關心，台灣政治最大的問題是，對的事情沒辦法做，錯的事情每天在做，相信潮水退了，人民就會明白真相。

柯文哲說，過去他從事醫療工作看盡生離死別，不愁吃穿，但在別人的需要中看到自己的責任，台灣生病了，停滯不前，在藍綠惡鬥下不僅沒有進步，只有退步，11月26日這場選舉，是台灣歷史方向的選擇，是台灣社會價值的選擇，這塊土地是我們的家園，要大家一起醫治國家。

而民眾黨南投縣議員參選人、英國教育博士簡千翔也在臉書表示，這次誓師大會完美落幕，中彰投從第一次的籌備會，到今天真的如期完成，大概花了半年的時間！開了無數次現場跟線上的會議！終於集結眾人，在柯文哲的帶領下完成這個任務，近百名參選人在 鹿港玻璃廟 的媽祖面前宣誓！宣示內容包括不違法關說、不收懇託紅包、不收回扣、不收黑心錢、不債留子孫。

簡千翔強調，會還給大家乾淨選舉！