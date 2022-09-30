桃園市長參選人鄭寶清質疑，桃園市政府的天幕就是天價遮雨棚，沒建照、使照的大違建。(鄭寶清競選辦公室提供)

桃園市長參選人鄭寶清大力批評桃園市政府的天幕就是天價遮雨棚，沒建照、使照的大違建。桃園市政府新聞處長詹賀舜回應解釋，說鄭寶清也參加過不少天幕啟用，也替市民爭取天幕，難道這些都是假象？選舉不需要這樣抹黑與過河拆橋，這不是民主選舉的方式。

鄭寶清表示，詹賀舜的回應內容才是轉移焦點的抹黑栽贓，不敢面對天幕造價比豪宅還貴的「控金包銀」天價事實，胡亂指控鄭寶清曾經替市民爭取過天幕，這絕對是故意加工的政治謊言，鄭寶清從來就沒有爭取過天幕建照，何來過河拆橋之譏諷呢？

鄭寶清又說，的確參加過幾次的天幕啟用活動，這是身為政治人物理當參加的正當場合，難道有問題嗎？鄭寶清參加天幕啟用活動是希望市民有好的運動場所或遊憩休閒的正常去處，對於市府的建設發展持鼓勵加油的心情與會，但從來不知天幕的天價建造金額究竟有多少？也完全不知沒有申請建照與使用執照，更不清楚有沒有高額的意外保險或萬一意外事故發生時有何保護機制的問題？。

鄭寶清說，最近有人舉報桃園的天幕工程可能疑似有貪瀆弊端，甚至造價非常離譜透頂，都可比的上建豪宅的成本，因此，鄭寶清才去蒐集相關資料發現，真的是「天幕就是天價遮雨棚」，甚至在有資料可循的40多座天幕中，竟然有某某營造公司至少曾做過桃園市政府10多個天幕工程，總金額大概有2億元，顯然是有可能涉嫌「集體綁標」的違法弊端存在，相當啟人疑竇！否則怎麼會有獨厚這個營造公司的道理呢？

鄭寶清質疑，桃園市政府牛頭不對馬嘴的惡意栽贓顯示，天幕的天價可能藏有許多不可告人的問題存在，鄭寶清認為應該要讓市民清楚了解每一座天幕工程的造價金額及可能的差異之處，否則只會讓人無法想像這樣的遮陽、遮雨工程及設備竟然要花我們的納稅錢這麼多錢，成本效益何在呢？或者真的有可能涉嫌藏汚納垢的官商勾結弊端呢？