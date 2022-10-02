民進黨台北市長候選人陳時中今天上午赴松山國小，原本要參與「益起來戰鬥陀螺吧！」公益活動，因家長抗議臨時取消。對此，陳時中表示，他一向的態度就是不要因為有政治活動參與，把原來活動的意義和興趣減低，也不要增加基層公務員人員的困擾，「會對活動本身產生干擾就不好」。

松山國小今天上午在活動中心舉辦戰陀螺活動，由於是議員洪健益借場地舉辦，因此校園中掛滿洪的競選旗幟，陳時中原本要以來賓身份參加，遭家長抗議而臨時取消。

對此，陳時中在外接受媒體聯訪時表示，本來這個活動是蠻有趣，也蠻有意義的，小朋友可以大家一起玩，他本來也想來參加，洪健益有邀請他來，但他今早看到有一些家長有意見。

他強調，他一向的態度就是，不要因為有政治參與，把原來活動的意義和興趣減低了，另外也不要增加基層公務員人員困擾。

媒體詢問在學校有很多洪健益的旗幟，是否違反政中立？陳時中尷尬表示，這個就無法評論，「我想，這個學校是洪議員借場地，我是市長候選人，也沒有借場地，但增加了這些政治氣氛，會對活動本身產生干擾就不好」。

媒體追問是否事前未跟學校協調好？他說，原本認為自己大概就是來賓，進到校園也會儘量避免有競選的味道，「不過還是有家長在抗議的樣子，我想就不太好」。